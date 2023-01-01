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Word Finder

Word Finder

poki.com

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Word Finder — це гра в стилі кросворду, у якій ви прагнете створювати довгі ланцюжки літер, щоб сформувати значущі слова чи фрази. Доступно шість мовних режимів: англійська, французька, іспанська, німецька, італійська та португальська. Однак є підступ: у вас є лише дві хвилини, щоб придумати якомога більше слів! Перетягуйте курсор, щоб утворити ланцюжок літер. Вибір/перетягування – ліва кнопка миші. Пошук слів створено CodeThisLab.

Вебсайт: poki.com

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