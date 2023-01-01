RunMan: Race Around the World — це гра-платформа, у якій вам, як найшвидшому бігуну у світі, потрібно довести себе, продовжуючи бігати! Просто біжіть до кінця і долайте будь-які перешкоди на вашому шляху. Пам’ятайте, щоб набрати імпульс, щоб бігти швидше! Бігати легко і весело! Давайте насолоджуємося бігом зараз!

Вебсайт: poki.com

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