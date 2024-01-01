Stickman Run

Stickman Run

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Stickman Run — весела гра на платформі, де ви берете участь у нестримній гонці! Основний геймплей звучить дуже просто, все, що вам потрібно зробити, це підготуватися та торкнутися, щоб стрибнути! Перестрибуйте через розрив і стережіться всіляких перешкод! Виконуйте круті трюки, як-от стрибки через стіну, і уникайте ворогів, які намагаються вас збити. Не забудьте збирати монети по дорозі, щоб розблокувати різні милі скіни. Чим більше ви граєте, тим краще стаєте! Чи можете ви досягти успіху за один раз?

Вебсайт: poki.com

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