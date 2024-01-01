Stickman Parkour 3

Stickman Parkour 3

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Stickman Parkour 3 — екшн, який запрошує вас у захоплюючу пригоду у світі стікменів! Пройдіть усі рівні, наповнені бігом, стрибками, перекиданнями та іншими трюками! Слідкуйте за різноманітними пастками, складними платформами та ворогами, які чатують за рогом. Зберіть якомога більше фруктів по дорозі, щоб збільшити свій результат. Хочете кинути виклик своїм друзям? Змагайтеся онлайн і змагайтеся в захоплюючих PvP-матчах, щоб побачити, хто стане найкращим платформером. Або об’єднайтеся в кооперативний режим, щоб разом долати перешкоди. Будьте готові бігати та стрибати разом із друзями!

Вебсайт: poki.com

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