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Repuls.io

Repuls.io

repuls.io

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Repuls.io — це багатокористувацька гра-стрілялка, створена Docski. Бийтеся онлайн проти реальних гравців у великому відкритому світі, досліджуючи різноманітну зброю, транспортні засоби та обладнання. Ви можете керувати персонажем, що постійно рухається, що дає можливість маневрувати і стріляти одночасно. Оскільки кожна зброя унікальна зі своїми сильними та слабкими сторонами, ви можете легко створити свій власний стиль гри та виділитися з-поміж інших гравців. Ви готові стати першим у світі повністю доповненим суперсолдатом? Йди і перемагай, солдате!

Вебсайт: repuls.io

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