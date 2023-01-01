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1v1Battle

1v1Battle

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Вебсайт: 1v1battle.com

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1v1Battle — це стратегічний екшн «Будуйте та стріляйте», де ви боретеся з іншими гравцями на арені. Станьте чемпіоном у битві 1 на 1, унікальному шутері від третьої особи в стилі «Королівської битви» та грі-симуляторі PVP, яка допоможе вам тренувати свої бойові навички, битися зі справжніми гравцями в режимах 1 на 1 і стати майстром у розробці багатокористувацьких бойових ігор.

Вебсайт: 1v1battle.com

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