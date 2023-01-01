Грайте в найкращий гібрид Minecraft і Modern Warfare! Pixel Warfare 4 зіштовхує вас з іншими гравцями з усього світу. Ви можете створювати власні кімнати та матчі з унікальними наборами зброї. Ховайтеся за блочні предмети, щоб уникнути пострілу!

Вебсайт: poki.com

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