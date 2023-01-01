Повзайте по всьому світу та захоплюйте кожен блок! Splix.io зіштовхує вас з іншими зміями в найкращій грі домінування. У цій багатокористувацькій битві ваша місія — заповнити всю сітку своїм кольором. Ви можете захопити будь-яку вільну область, щоб зробити її своєю. Якщо хтось потрапить на ваш поточний слід, ви миттєво програєте. Кожна змія хоче захопити більше землі і потрапити на перше місце. Будьте кмітливими та обережними, щоб охопити нові частини світу, не потрапивши під удар! Про творця: Pelican Party – це спільна робота двох голландських хлопців із Роттердама, Нідерланди. Вони також створили Nugget Royale і Ducklings.io.

Вебсайт: splix.io

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