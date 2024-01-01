Anycolor — це гра-розмальовка, у якій ви використовуєте унікальні колірні палітри, щоб заповнити розділи різноманітних попередньо розроблених малюнків. Гра дає вам повний контроль над тим, як і де ви хочете використовувати кожен колір, тому можливості безмежні. Використовуйте інструмент заливки та пензель, щоб налаштувати кожну картину як ніхто інший. Є малюнки тварин, людей, їжі, транспортних засобів і навіть абстрактних ідей! Список малюнків постійно оновлюється, тому час від часу ви знайдете нові для роботи. Є також додаткові палітри, які можна розблокувати, тому обов’язково перейдіть до меню кольорів, щоб дослідити його. Не забудьте завантажити свої малюнки після того, як закінчите їх розфарбовувати. І не забудьте поділитися Anycolor зі своїми друзями та похизуватися своїми творіннями! Anycolor створила Aniway, команда розробників ігор у Фінляндії. Грайте в іншу гру-головоломку на Poki: Koala Bros Bash. Ви можете грати в Anycolor безкоштовно на Poki. У Anycolor можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

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