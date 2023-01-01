У Art Pixel Workshop ви використовуєте силу пікселів для створення мистецтва! Приєднуйтесь до Pixelpaw, котячого майстра піксельного мистецтва, створюючи чудові піксельні творіння разом. Є багато різних малюнків на вибір; від тварин до їжі та класичних шедеврів, таких як Мона Ліза! З більш ніж 60 різних малюнків на вибір завжди є щось нове для відкриття. Не забудьте завантажити свої роботи та поділитися своїми творіннями з друзями! Чи можете ви стати справжнім піксельним художником?

Вебсайт: poki.com

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