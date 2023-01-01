У Catpad ви граєте за кота! І як кіт, ви можете робити звичайні котячі речі; ви можете будувати вежу з коробок, грати на пам'ять і іноді навіть водити машину на великих швидкостях. Під час гри з’являтимуться блискучі бонусні кульки. Якщо вдарити достатньо цих м’ячів, ваш кіт перейде в гарячковий режим! У цьому режимі ваш кіт трохи божеволіє і починає набирати масу балів. Це може допомогти вам встановити нові рекорди та отримати нові досягнення. Отримавши хороші бали, ви відкриєте нові предмети, якими прикрасите дім своїх котів! Ви можете освоїти більше 6 ігор. Чи можете ви і ваш кіт стати ідеальним дуетом?

Вебсайт: poki.com

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