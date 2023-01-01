WebCatalog

Catpad

Catpad

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Грати онлайн

Вебсайт: poki.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Catpad» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

У Catpad ви граєте за кота! І як кіт, ви можете робити звичайні котячі речі; ви можете будувати вежу з коробок, грати на пам'ять і іноді навіть водити машину на великих швидкостях. Під час гри з’являтимуться блискучі бонусні кульки. Якщо вдарити достатньо цих м’ячів, ваш кіт перейде в гарячковий режим! У цьому режимі ваш кіт трохи божеволіє і починає набирати масу балів. Це може допомогти вам встановити нові рекорди та отримати нові досягнення. Отримавши хороші бали, ви відкриєте нові предмети, якими прикрасите дім своїх котів! Ви можете освоїти більше 6 ігор. Чи можете ви і ваш кіт стати ідеальним дуетом?

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Catpad». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Grow Up the Cats

Grow Up the Cats

poki.com

Meow Merge

Meow Merge

poki.com

Kitty Cats

Kitty Cats

poki.com

Truck Loader

Truck Loader

poki.com

Crazy Party

Crazy Party

poki.com

Where is My Cat?

Where is My Cat?

poki.com

Boxing Physics 2

Boxing Physics 2

poki.com

Truck Loader 3

Truck Loader 3

poki.com

BoxRob

BoxRob

poki.com

Cats Drop

Cats Drop

poki.com

Stickman Crazy Box

Stickman Crazy Box

poki.com

Ninja Mouse

Ninja Mouse

poki.com

Продукт

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.