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Pixel Warfare 5

Pixel Warfare 5

poki.com

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Вбивайте своїх супротивників у Pixel Warfare 5! Ця тривимірна гра-стрілялка дозволяє вам змагатися в режимах Team Deathmach, Solo Deathmatch і Zombie. Виберіть кімнату, заповнену іншими конкурентами, або почніть свій власний індивідуальний матч. Не дозволяйте нікому зловити вас у приціл!

Вебсайт: poki.com

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