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Combat Reloaded

Combat Reloaded

poki.com

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Combat Reloaded — це багатокористувацька онлайн гра-стрілялка, створена NadGames. У Combat Reloaded ви приєднуєтеся до елітного загону з метою перемогти ворога. У цій грі для кількох гравців є 5 режимів і десятки унікальних карт. Ви можете приєднатися до існуючої кімнати з до 10 гравцями або розпочати власний власний Deathmatch. Також ознайомтеся з сиквелом Combat Reloaded 2, випущеним у 2019 році, або пограйте в популярні Combat Online (Combat 5), Rebels Clash, Bomber Royale і PixWars 2 також від тих самих творців. Миша, щоб прицілюватися та стріляти, WASD, щоб пересуватися ареною, пробіл, щоб стрибати, 1-9 цифрових клавіш, щоб змінити зброю. Combat Reloaded створено компанією NadGames у Мексиці.

Вебсайт: poki.com

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