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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Відкрийте для себе 1 на 1, онлайн-симулятор будівництва та стрілянину від третьої особи. Королівська битва, бойова боротьба, бойова боротьба, зональні війни та інші режими гри, щоб насолоджуватися!

Вебсайт: 1v1.lol

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