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BuildNow GG

BuildNow GG

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Вебсайт: battlelab-games.github.io

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BuildNow GG — це онлайн-гра, яка складається з різноманітних режимів гри, зброї та карт. Розвивайте та вдосконалюйте свої навички в режимі офлайн навчання. BuildNow GG є частиною нового жанру онлайн-ігор, який поєднує тактичне будівництво з ігровим процесом шутера від третьої особи. Будуйте, стріляйте та гуляйте У грі ви якнайшвидше будуєте пандуси, дахи та стіни, борючись з іншим супротивником. Для нових гравців навчання прицілюванню — чудовий спосіб навчитися базовим елементам керування. Гра онлайн, але ви також можете почати приватний матч зі своїми друзями в режимі вечірки. Ви можете приймати до 6-12 гравців у приватній грі. Опануйте свою зброю Зброя покриває стандартне спорядження, яке ви очікуєте в назві стрільби, і ви можете перемикатися між ними під час бою. Спорядження містить пістолет, штурмову гвинтівку, снайперську гвинтівку, дробовик і кирку. Налаштуйте свій профіль BuildNow GG має широкі можливості налаштування. Ви можете налаштувати візуальну якість, обмеження FPS, HDR тощо в налаштуваннях графіки. Параметри також включають повне налаштування HUD, щоб ви могли створити ідеальний профіль для зйомки та будівництва.

Вебсайт: battlelab-games.github.io

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