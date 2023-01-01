BuildNow GG — це онлайн-гра, яка складається з різноманітних режимів гри, зброї та карт. Розвивайте та вдосконалюйте свої навички в режимі офлайн навчання. BuildNow GG є частиною нового жанру онлайн-ігор, який поєднує тактичне будівництво з ігровим процесом шутера від третьої особи. Будуйте, стріляйте та гуляйте У грі ви якнайшвидше будуєте пандуси, дахи та стіни, борючись з іншим супротивником. Для нових гравців навчання прицілюванню — чудовий спосіб навчитися базовим елементам керування. Гра онлайн, але ви також можете почати приватний матч зі своїми друзями в режимі вечірки. Ви можете приймати до 6-12 гравців у приватній грі. Опануйте свою зброю Зброя покриває стандартне спорядження, яке ви очікуєте в назві стрільби, і ви можете перемикатися між ними під час бою. Спорядження містить пістолет, штурмову гвинтівку, снайперську гвинтівку, дробовик і кирку. Налаштуйте свій профіль BuildNow GG має широкі можливості налаштування. Ви можете налаштувати візуальну якість, обмеження FPS, HDR тощо в налаштуваннях графіки. Параметри також включають повне налаштування HUD, щоб ви могли створити ідеальний профіль для зйомки та будівництва.

Вебсайт: battlelab-games.github.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «BuildNow GG». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.