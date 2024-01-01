Sniper Code 2 — це гра-головоломка, у якій ви стріляєте по ворогах і виконуєте різноманітні завдання на відстані, використовуючи свою снайперську гвинтівку. Є багато складних рівнів із творчими місіями, де ви не просто стрілятимете в людей, а й берете участь у тактичних місіях. Іноді достатньо лише зняти лампи та предмети навколо, щоб вирішити ситуацію без кровопролиття. Крім того, творчо використовуйте свої кулі, щоб не закінчитися боєприпаси посеред місії. Ваша точність має велике значення в цій грі, як і ваша здатність до скритності. Не забудьте витратити гроші, які ви заробили в магазині, щоб покращити свої навички. Чи маєте ви все необхідне для завершення кожної місії в Sniper Code 2? Стріляйте – ліва кнопка миші. Sniper Code 2 створено Softlitude. На Poki є інші розважальні ігри на спритність: Neon Car Maze і The Sniper Code. Ви можете грати в Sniper Code 2 безкоштовно на Poki. Sniper Code 2 можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

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