Sniper Code 2

Sniper Code 2

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Грати онлайн

Вебсайт: poki.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sniper Code 2» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Sniper Code 2 — це гра-головоломка, у якій ви стріляєте по ворогах і виконуєте різноманітні завдання на відстані, використовуючи свою снайперську гвинтівку. Є багато складних рівнів із творчими місіями, де ви не просто стрілятимете в людей, а й берете участь у тактичних місіях. Іноді достатньо лише зняти лампи та предмети навколо, щоб вирішити ситуацію без кровопролиття. Крім того, творчо використовуйте свої кулі, щоб не закінчитися боєприпаси посеред місії. Ваша точність має велике значення в цій грі, як і ваша здатність до скритності. Не забудьте витратити гроші, які ви заробили в магазині, щоб покращити свої навички. Чи маєте ви все необхідне для завершення кожної місії в Sniper Code 2? Стріляйте – ліва кнопка миші. Sniper Code 2 створено Softlitude. На Poki є інші розважальні ігри на спритність: Neon Car Maze і The Sniper Code. Ви можете грати в Sniper Code 2 безкоштовно на Poki. Sniper Code 2 можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sniper Code 2». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

The Sniper Code

The Sniper Code

poki.com

Neon Car Maze

Neon Car Maze

poki.com

ShootZ

ShootZ

poki.com

Skibidi Shooter

Skibidi Shooter

poki.com

Laborer 2

Laborer 2

poki.com

Rooftop Snipers 2

Rooftop Snipers 2

poki.com

BuildNow GG

BuildNow GG

battlelab-games.github.io

Sniper vs Dinosaurs

Sniper vs Dinosaurs

poki.com

Lethal Sniper 3D: Army Soldier

Lethal Sniper 3D: Army Soldier

poki.com

Toon Off

Toon Off

poki.com

Rooftop Snipers

Rooftop Snipers

poki.com

Stupid Zombies 2

Stupid Zombies 2

poki.com

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
WebCatalog Spaces
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності