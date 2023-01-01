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Lethal Sniper 3D: Army Soldier

Lethal Sniper 3D: Army Soldier

poki.com

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Lethal Sniper 3D: Army Soldier — це гра-стрілялка, метою якої є виконання снайперських завдань. Орудуйте своєю рушницею, зважайте на тремтіння власного дихання та підступно цільтесь у своїх ворогів. Будьте обережні, щоб не витрачати патрони! Блокування/розблокування курсору - L Ціль/Стріль - LMBLlethal Sniper 3D: Army Soldier створено компанією PaperBunker s.r.o. Вони є авторами «Стовпа» та «Коза проти зомбі». Пограйте обом на Poki!

Вебсайт: poki.com

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