Sniper vs Dinosaurs — це тривимірна гра-стрілялка, яка дозволяє використовувати снайперську гвинтівку, щоб стріляти в динозаврів. Відчуйте задоволення, пробираючись на дах і знищуючи гігантських монстрів, які бігають по карті. Ви також можете бігати та збирати предмети, щоб витратити їх на покращення ігрового процесу, модернізацію зброї та наймання нових милашок. Ви можете знати Cuties з інших ігор, таких як Cute Army або A Cat Story. Стріляйте в капелюх кожного динозавра, щоб збити його, щоб довести, що ви найкраще цілитесь! Обов’язково досліджуйте кожну територію Динопарку, Дивних печер і Великого міста. Ви готові до самої унікальної снайперської гри? Ці динозаври не! Цільтесь за допомогою курсору та натисніть ліву кнопку миші, щоб стріляти. Масштаб — клацання правою кнопкою миші. Стрибок — Пробіл (натисніть двічі, щоб подвійний стрибок) Снайпер проти динозаврів створений Cute Army. Грайте в інші милі ігри на Poki: A Cat Story і cute-army. Ви можете грати в Sniper vs Dinosaurs безкоштовно на Poki. У Sniper vs Dinosaurs можна грати на комп’ютері.

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