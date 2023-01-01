Subway Clash 3D — багатокористувацький шутер, у якому вам доведеться спуститися в підземні переходи та підготуватися до того, щоб очолити свою команду в битві за каналізацію! Стріляйте та знищуйте якомога більше своїх супротивників, щоб вийти на вершину таблиці лідерів. Візьміть кілька видів зброї та покращте здоров'я, щоб допомогти вам у дорозі. Subway Clash 3D на Poki також працює в мобільному Інтернеті, тому ви можете брати з собою задоволення від зйомок, куди б ви не пішли. Freeway Interactive відома серією Clash 3D і базується в Росії. На Poki є інші ігри: Farm Clash 3D, Ninja Clash Heroes, Rocket Clash 3D, Sniper Clash 3D, Winter Clash 3D і Airport Clash 3D

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