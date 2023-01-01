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War of Caribbean Pirates

War of Caribbean Pirates

poki.com

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Аргххх друже! У вас є те, що потрібно, щоб стати останнім піратом? Досліджуйте Карибське море, щоб перемогти своїх ворогів і продовжуйте свої пошуки в цьому бойовому трилері на мечах. Але пильнуйте! Кожне нове село матиме власний тип пірата зі своїми силами та навичками. Рубайте, блокуйте та біжіть, щоб перемогти своїх ворогів і відкрите море в цій захоплюючій піратській пригоді. Елементи керування: WASD - хід Мишка - подивись Ліва кнопка - атака Правий клік - блок Пробіл - стрибок Shift - спринт Q - кидок С - присісти L - блокування/розблокування миші

Вебсайт: poki.com

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