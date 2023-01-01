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SocCar

SocCar

poki.com

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SocCar — це захоплююча багатокористувацька гра в футбол і автомобільні перегони, де ви будете грати проти інших гравців, щоб визначити, яка команда найкраща! Ви коли-небудь замислювалися, як би виглядав футбол, якби в нього грали машини? Що ж, SocCar відповідає на це запитання, забезпечуючи водночас перегони та футбольні розваги з доданою захисною тактикою стрілянини по ворогам! Приєднайтеся до кімнати або розпочніть власний матч із друзями, щоб відчути дію SocCar на Poki. Елементи керування: WASD - Привід Миша - прицілитися Ліва кнопка миші - стріляти Права кнопка миші - Кидок Пробіл - стрибок Shift - Turbo Про творця: SocCar створено компанією Martian Games. Вони також є творцями Kart Wars і Westoon.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SocCar». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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