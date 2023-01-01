Ви завжди замислювалися про те, як це бути пандою? Як ці великі, пухнасті, чорно-білі ведмеді орієнтуються в лісі? Тоді Panda Simulator 3D на Poki — гра для вас! Проведіть свою панду через випробування, пожуйте бамбук і заробіть бали, щоб покращити свого ведмедя в цій веселій грі-симуляторі. Елементи керування: WASD/клавіші зі стрілками - переміщення Shift - Бігти Пробіл - стрибок Клацання лівою кнопкою миші - Атака

Вебсайт: poki.com

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