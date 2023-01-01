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Deer Simulator

Deer Simulator

poki.com

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Чи замислювалися ви коли-небудь про те, як би тинятися лісом у ролі десятибалкового оленя чи швидкохідної лані? Демонструйте свої роги в Deer Simulator, грі, де ви ходите світом як олень. На жаль, вам доведеться остерігатися ведмедів, вовків і мисливців, але ви також можете знайти пару, створити сім'ю оленят і зробити ліс красивим для своїх нащадків. Зміцнюйте себе і свою сім'ю, жуючи зелень. У реальному світі існує понад 60 видів оленів, і деякі з них представлені в цій грі. Виконайте дикі випробування, щоб заробити монети для налаштувань. Зробіть свого оленя таким гарним, як ви хочете, завдяки унікальним позначкам.

Вебсайт: poki.com

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