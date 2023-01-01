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Fox Simulator 3D

Fox Simulator 3D

poki.com

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Живи, як лисиця на волі! Ви можете створити розумну тварину з унікальною шерстю та чарівним сяйвом. Їжте м'ясо на здоров'я, а сім'ю годуйте, щоб міцніти. У Fox Simulator 3D є вдосконалення Wooden Body, Runner і Hunter!

Вебсайт: poki.com

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