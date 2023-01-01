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Archer Master 3D: Castle Defense

Archer Master 3D: Castle Defense

poki.com

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Archer Master 3D: Castle Defense — це гра-симулятор на середньовічну тематику, створена CyberGoldfinch. Хапайте свої стріли і готуйтеся стати останньою людиною, яка захищає замок! Стріляйте у ворогів-загарбників якомога швидше та використовуйте покращення, щоб зробити свого персонажа сильнішим. Більшість міста покинула вас, тож чи є у вас усе необхідне, щоб врятувати свій дім? Елементи керування: WASD або клавіші зі стрілками - переміщення Пробіл - стрибок Shift - Бігти E - Одягніть лук Ліва кнопка миші - стріляти, утримувати, щоб сильніше натягнути струну Права кнопка миші - прицілитися Прокрутка мишею або Z/X - збільшення/зменшення Про творця: Archer Master 3D: Castle Defense створено CyberGoldfinch. Вони також є творцями багатьох інших чудових симуляторів, таких як Deer Simulator, Tiger Simulator тощо!

Вебсайт: poki.com

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