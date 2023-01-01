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Horror Dungeon 3D

Horror Dungeon 3D

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Вебсайт: poki.com

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Horror Dungeon 3D — це страшна гра на виживання, де ви намагаєтеся втекти з моторошного замку. Ви потрапили в пастку темного таємничого середньовічного замку з коридорами, схожими на лабіринти, і замкненими дверима, які можна відімкнути за допомогою старомодних ключів, які лежать у замку, щоб ви могли їх знайти. Помилуйтеся прекрасною архітектурою, кам'яною кладкою, картинами та гобеленами, досліджуючи багато цікавих і захоплюючих кімнат замку. Слідкуйте за жовтими ключами, адже вам знадобиться 6 з них, щоб уникнути цього неймовірно прекрасного кошмару. І ще одне: замок не занедбаний, і там ховаються страшні речі! Якщо ви потрапили в небезпечну ситуацію, швидко скористайтеся ліхтариком, якщо хочете втекти. Чи вистачить у вас сміливості зібрати всі шість ключів? Поділіться Horror Dungeon 3D зі своїми друзями, якщо ви занадто боїтеся грати наодинці. Horror Dungeon 3D створено Studio Laaya. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати в Horror Dungeon 3D безкоштовно на Poki. Наразі в Horror Dungeon 3D можна грати лише на комп’ютері.

Вебсайт: poki.com

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