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Dungeon Quest

Dungeon Quest

poki.com

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У вас є все необхідне, щоб пройти через підземелля? Знайдіть найкращу здобич і переможете всіх суперників у цій веселій рольовій екшн-грі. Подорожуйте від рівня до рівня, щоб протистояти дедалі складнішим ворогам, збираючи найкращі предмети. Елементи керування: WASD/клавіші зі стрілками - переміщення Ліва кнопка миші - Атака G - Використовуйте пляшку здоров'я P - Пауза

Вебсайт: poki.com

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