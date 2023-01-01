Horse Simulator 3D

Не торкайтеся цієї веселої гри-симулятора! Відчуйте пригоди та виклики коня в країні. Створіть сім'ю та виконуйте різноманітні завдання, щоб покращити своє життя. Але будьте обережні! Є небезпечні істоти, які можуть завдати вам шкоди у вашій гонитві. Елементи керування: WASD/клавіші зі стрілками - переміщення Shift - Бігти Пробіл - стрибок Клацання лівою кнопкою миші - Атака

Вебсайт: poki.com

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