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War Lands

War Lands

poki.com

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War Lands — насичена діями рольова гра з процедурно згенерованими підземеллями та ворогами. Ви починаєте як воїн, який може спеціалізуватися на будь-якому дереві навичок, будь то меч і щит або магічні здібності. Ви зіткнетеся з натовпами скелетів, чарівниками, тролями та багатьма іншими ворогами, які будуть скидати нові предмети та зброю. Обов’язково знищуйте об’єкти навколишнього середовища, щоб знайти цінну здобич, оскільки вони допоможуть вам покращити спорядження та заклинання. Кожен геймплей буде іншим, коли ви граєте в War Lands. Будьте готові до цієї унікальної фентезійної пригоди! Рух — WASD або клавіші зі стрілками, Атака — Ліва кнопка миші, Тире — Пробіл, меню символів — C Інвентар — B Пауза — PWar Lands створено Titan Games Studio. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

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