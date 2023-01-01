Fantasy Merger — це управлінська гра, яка поєднує веселі частини рольових фентезійних ігор і ігор з коллекційними картками в чарівний пакет. Ваше завдання — захистити свою карту героя, зміцнити її, убити всіх своїх ворогів і пограбувати їх. Торкайтеся своєї картки кілька разів, щоб посилити свої атаки. Перетягніть ідентичні мечі та зілля під вашу картку, щоб об’єднати їх у сильніші, вдосконалені версії. Ваша сила зростатиме, коли ви об’єднаєте предмети та переможете ворогів. Обов’язково відвідуйте магазин частіше, щоб не втрачати жодного шансу стати сильнішим! Чи готові ви стати найвідважнішим героєм, якого коли-небудь бачив цей рід? Кілька разів торкайтеся картки, щоб посилити атаку. Перетягуйте ідентичні мечі та зілля, щоб об’єднати їх у сильнішу вдосконалену версію. Fantasy Merger створено Dedra Games. На Poki є ще один швидкісний платформер: OvO Dimensions. Ви можете грати у Fantasy Merger безкоштовно на Poki. У Fantasy Merger можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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