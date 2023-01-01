Stick Defenders — це бойовик і гра на злиття, у якій ви об’єднуєте загони круп’яків у сильніші, щоб вони могли захистити вашу базу від фаз ворогів. Об’єднуйте ідентичних стрільців, покращуйте свої наступальні здібності, покращуйте свої стіни та багато іншого. Є цікаві побічні дії, як-от «крути колесо», де ви можете отримати дивовижні предмети, які допоможуть вам стати сильнішими та відкрити нові можливості. Обов’язково використовуйте свої навички проти орди ворогів, що наближається, щойно закінчиться час відновлення, щоб вони вас не пригнічували. Як довго ви можете утримувати форт у Stick Defenders? Використовуйте ліву кнопку миші або палець, щоб вибрати та перетягнути одиниць. Перетягніть одну одиницю та опустіть її поверх ідентичної, щоб об’єднати їх. Stick Defenders створив TinyDobbins. Грайте в інші казуальні ігри на Poki: Stick Merge, Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers і PartyToons. Ви можете безкоштовно грати в Stick Defenders на Poki. У Stick Defenders можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети. .

Вебсайт: poki.com

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