WebCatalog

Stick Defenders

Stick Defenders

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Грати онлайн

Вебсайт: poki.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Stick Defenders» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Stick Defenders — це бойовик і гра на злиття, у якій ви об’єднуєте загони круп’яків у сильніші, щоб вони могли захистити вашу базу від фаз ворогів. Об’єднуйте ідентичних стрільців, покращуйте свої наступальні здібності, покращуйте свої стіни та багато іншого. Є цікаві побічні дії, як-от «крути колесо», де ви можете отримати дивовижні предмети, які допоможуть вам стати сильнішими та відкрити нові можливості. Обов’язково використовуйте свої навички проти орди ворогів, що наближається, щойно закінчиться час відновлення, щоб вони вас не пригнічували. Як довго ви можете утримувати форт у Stick Defenders? Використовуйте ліву кнопку миші або палець, щоб вибрати та перетягнути одиниць. Перетягніть одну одиницю та опустіть її поверх ідентичної, щоб об’єднати їх. Stick Defenders створив TinyDobbins. Грайте в інші казуальні ігри на Poki: Stick Merge, Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers і PartyToons. Ви можете безкоштовно грати в Stick Defenders на Poki. У Stick Defenders можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети. .

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Stick Defenders». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Stick Merge

Stick Merge

poki.com

Merge Gangster Cars

Merge Gangster Cars

poki.com

Merge Cyber Racers

Merge Cyber Racers

poki.com

Monkey Mart

Monkey Mart

poki.com

Merge Arena

Merge Arena

poki.com

Chicken Merge

Chicken Merge

poki.com

Merge Round Racers

Merge Round Racers

poki.com

Tower Defense Mingling

Tower Defense Mingling

poki.com

Monster Merge

Monster Merge

poki.com

Fantasy Merger

Fantasy Merger

poki.com

The Walking Merge

The Walking Merge

poki.com

Base Defense 2

Base Defense 2

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності