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Monkey Mart

Monkey Mart

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Вебсайт: poki.com

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Monkey Mart — це неактивна/керуюча гра від TinyDobbins. Ви керуєте милою мавпочкою, яка щойно створила свій супермаркет. Садіть фрукти, пересувайтеся від станції до станції, щоб заповнити стенди бананами, кукурудзою або чимось іншим. Клієнти заберуть їх і чекають на вас біля каси. Ви можете вдосконалити свого персонажа, розблокувати нові робочі станції або навіть найняти інших працівників, які допоможуть вам керувати магазином! Рухайтеся — WASD або клавіші зі стрілками. Monkey Mart створено TinyDobbins. Грайте в інші ігри на Poki: Stick Defenders, Stick Merge, Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers і PartyToons. Ви можете грати в Monkey Mart у своєму браузері чи на мобільному телефоні, не встановлюючи та не завантажуючи нічого безкоштовно на Poki.

Вебсайт: poki.com

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