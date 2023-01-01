Merge Arena — це тривимірна гра Tower Defense про захист своєї території від різноманітних типів ворогів, постійно вдосконалюючи свою армію. У грі використовується система злиття, яка дозволяє об’єднувати ідентичні одиниці в одну, сильнішу одиницю. Об’єднайте свої загони та вдосконалюйте їх, щоб вони могли атакувати злих монстрів, які збираються атакувати ваше чарівне королівство! Жовта кнопка внизу почне новий бій. Перед кожним боєм переконайтеся, що ви розширюєте доступні одиниці та слоти за допомогою двох кнопок у нижньому правому куті. Покличте на допомогу магів, лучників і велетенських лицарів! Битви принесуть вам досвід і золото, але ваша скарбниця також принесе трохи грошей самостійно. Витрачайте свій заробіток обережно, щоб посилити свою силу та захистити всіх своїх громадян від шкоди. Ви також можете використовувати ключі, які ви заробили, щоб проводити багатокористувацькі матчі проти реальних гравців! Поділіться Merge Arena зі своїми друзями та дізнайтеся, хто може побудувати найсильніший форт і утримувати його найдовше! Перетягуйте ідентичні одиниці, щоб об’єднати їх у сильнішу одиницю. Кнопка під сторінкою почне новий бій. Переконайтеся, що ви розширили доступні одиниці та слоти за допомогою двох кнопок у нижньому правому куті. Merge Arena створена EasyCats. Грайте в іншу гру на Poki: Archer Castle. Ви можете грати в Merge Arena безкоштовно на Poki. У Merge Arena можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

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