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Nano War

Nano War

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Вебсайт: poki.com

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Після зараження материнської клітини місцеві клітини об’єднуються, щоб знищити всі заражені клітини! Nano War — це стратегічна гра, у якій для перемоги потрібно захопити всі заражені клітини та зробити їх синіми! Спочатку захоплюйте нейтральні клітини, щоб наростити свою силу, перш ніж атакувати заражені клітини, щоб перемогти! Чи можете ви видалити всі шкідливі клітини з тіла, щоб відновити баланс? Перемістіть курсор миші та перетягніть лінію від однієї клітини до іншої, щоб надіслати клітини. Nano War створена Okashi Games. Подивіться їх іншу гру на Poki: MicroWars! Ви можете грати у Nano War безкоштовно на PokiNano War можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети

Вебсайт: poki.com

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