Go Go Ufo — це гоночна гра на спритність від Nitrome. Ви керуєте маленьким космічним кораблем зверху. Щоб виграти гонку, вам потрібно буде бути надзвичайно точним у своїх рухах! Чи можете ви стати найкращим гонщиком на космічних кораблях і дістатися до фінішу першим? Пересувайтеся за допомогою WASD або клавіш зі стрілками. Go Go Ufo була створена Nitrome як флеш-гра, а пізніше емульована в HTML5 AwayFL для Poki. Грайте в інші флеш-ігри Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green і Test Subject Blue

Вебсайт: poki.com

