Dirk Valentine — це платформна гра-екшен від Nitrome. Висадіться на небезпечну ворожу територію і врятуйте полонених від неминучої смерті! Ця бойова гра на платформі запропонує вам знищити флоти моторошних охоронців. Переглядайте сяючі зірки, щоб отримати підказки, і допоможіть Дірку виграти битву за свій народ! Пересувайтеся за допомогою WASDS Стріляйте в захват за допомогою клацання миші. Dirk Valentine був створений Nitrome як флеш-гра, а пізніше емульований у HTML5 AwayFL для Poki. Грайте в інші флеш-ігри Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green і Test Subject Blue

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