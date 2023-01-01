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Noob Drive

Noob Drive

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Вебсайт: poki.com

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Noob Drive — це швидка автомобільна гра з блоковою естетикою. Ваше завдання - якнайшвидше доїхати до пункту призначення. Йдіть на повній швидкості, використовуючи кнопки керма, щоб балансувати в повітрі, і завжди намагайтеся приземлитися на колеса! Ретельно розраховуйте час своїх трюків, щоб не втратити швидкість, інакше ви не зможете пролетіти через небезпечні скелі та підступні проміжки, які можуть знищити ваш автомобіль. Збирайте всі монети на кожному рівні, щоб придбати унікальні та чудові скіни. Чи зможете ви пройти всі 48 захоплюючих рівнів у Noob Drive? Не забудьте поділитися цим із друзями, щоб ви могли дізнатися, хто швидше закінчить гру та стане чемпіоном! Поїздка - W/S або клавіші зі стрілками вгору/вниз Кермування - A/D або клавіші зі стрілками вліво/вправо Nitro - ShiftRestart - RNoob Drive був створений Vanorium. Грайте в інший головоломний платформер на Poki: Noob Archer. Ви можете грати в Noob Drive безкоштовно на Poki. У Noob Drive можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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