Midnight Drive — це тривимірна автомобільна гра, яка дає вам змогу їздити по жвавому місту вночі, збирати діаманти, виконувати трюки та змагатися з часом. Задовольніть свою потребу у швидкості, розігнавшись по цьому чудовому мегаполісу! Спершу виберіть автомобіль, який стартує, виберіть колір і натисніть на газ. Збирайте дорогоцінні камені, щоб витратити їх на кращі автомобілі та можливості налаштування. З кращими автомобілями ви можете виконувати кращі трюки та спритніші маневри на петлях. Знайдіть рожеве виділення, щоб розпочати гонку, щоб показати всім, наскільки добре ви вмієте керувати під напругою. Чи готові ви розблокувати кожну машину на Midnight Drive і перетворити всі ці неонові вогні на розмитість? Midnight Drive створено Avix Games. На Poki є багато інших цікавих ігор: Beecoins Inc, Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Turn Right і Двічі! Ви можете грати в Midnight Drive безкоштовно на Poki. У Midnight Drive можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

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