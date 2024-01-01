Space Thing — це стрілялка на космічну тематику, де ви боретеся за панування в космосі. Перевірте свої рефлекси проти складних супротивників зі штучним інтелектом у стрімкій безжальній аркаді. Граючи в гру, ви розблокуєте безліч скінів персонажів. Переконайтеся, що ви отримуєте кожне посилення, яке бачите, і регулярно використовуйте свій щит, якщо хочете добре вижити в космосі. Перевірте режим Invaders, щоб отримати максимальне задоволення. І не забувайте грати в локальну багатокористувацьку гру проти своїх друзів. Тож не забудьте поділитися Space Thing зі своїми друзями та отримуйте задоволення! Переміщення – WAD або клавіші зі стрілками Стрільба – H або Z Перемикач прицілу – J або XSpace Thing створив Бред Ерккіла. Грайте в інші казуальні та розважальні ігри-головоломки на Poki: squish-machine-2, Castle Pals, Flipchamps Dual Strike і Squish Machine. Ви можете безкоштовно грати в Space Thing на Poki. У Space Thing можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети. .

Вебсайт: poki.com

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