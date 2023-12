Castle Fight With Buddies

Castle Fight With Friends — це багатокористувацька гра, у якій ви можете битися з онлайн-супротивником, де ви розстрілюєте замки та армію один одного. Перед вашим замком розташована гармата, яка постійно коливається між крайньою лівою та крайньою правою точками екрана. Ваше завдання — вистрілити з гармати, коли настане потрібний час, щоб вона вразила натовпи ворогів, що наближаються. Солдати автоматично починають атакувати протилежний замок, щойно проходять через нього, тому зробіть усе можливе, щоб зупинити їх, перш ніж вони зможуть перетнути. Грайте онлайн проти реальних ворогів або створіть власну приватну кімнату та запросіть друзів! Використовуйте пробіл або клацніть лівою кнопкою миші, щоб вистрілити з гарматного ядра. Якщо ви використовуєте мобільний пристрій, торкніться екрана пальцем. Castle Fight With Friends створено MarketJS. Грайте в інші казуальні ігри на Poki: Stupid Zombies 2, Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story і Typing FighterВи можете грати в Castle Fight With Friends безкоштовно на Poki.Castle У гру Fight With Friends можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

