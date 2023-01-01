Blockpost Legacy — це багатокористувацька тривимірна кубічна стрілянина з різними режимами гри та великою кількістю зброї. Відчуйте гострі відчуття від перестрілки в реальному часі проти справжніх онлайн-гравців у веселих іграх, таких як Deathmatch, Free for All, Elimination, Gun Game, Pistol Only та Team Deathmatch. Крім того, ви навіть можете грати в цікаві режими, як-от Інфекція (Зомбі) і Битва з лопатами. Перевірте меню завдань, щоб виконати квести та отримати більше досвіду та посилень. Чим більше матчів ви граєте, тим більше ви підвищуєте рівень і стаєте кращим! Ви зможете налаштовувати свого персонажа, відкривати кейси, відкривати унікальні скіни та покращувати наявний арсенал, підвищуючись на рівні. Дослідіть повний арсенал, що складається з різної зброї ближнього бою, автоматів, дробовиків, вибухівки, автоматичних і напівавтоматичних гвинтівок, снайперів і багато іншого. Не забудьте запросити друзів до своєї команди та примножте свою силу! Переміщення – WASD або клавіші зі стрілками Стрільба – Ліва кнопка миші Прицілювання – Права кнопка миші Стрибок – Пробіл Перемикання зброї – Цифрові клавіші Блокпост створено Skullcap Studios. Зіграйте в іншу гру на Poki: Blockpost. Ви можете грати в Blockpost Legacy безкоштовно на Poki. У Blockpost Legacy можна грати на комп’ютері.

Вебсайт: poki.com

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