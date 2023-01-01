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Krunker FRVR

Krunker FRVR

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Вебсайт: krunker.io

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Krunker.io — це піксельна тривимірна мережева багатокористувацька веб-гра, у якій вам доведеться битися з опонентами за допомогою різноманітної зброї. Ви граєте в шутер від першої особи (FPS) і можете приєднатися до кількох ігрових режимів: будьте королем гори у грі «вільно для всіх» або співпрацюйте з товаришами по команді, щоб перемогти в командному смертельному бою. Окрім цих ігрових режимів, ви також можете приєднатися до спеціальних ігрових режимів. Вибирайте між різними класами, наприклад, агент, бігун, мисливець тощо. Кожен клас має різну зовнішність і зброю. Зброя може варіюватися від автоматів до снайперів, рушниць, пістолетів і навіть ракетних установок! На Kurnker.io ви можете відтворювати карти за замовчуванням, а також карти, створені спільнотою. Krunker.io швидко розвивається і має схоже відчуття з Counter-Strike. Слідкуйте за своїм співвідношенням K/D, перемогами, результатами та покажіть, наскільки ви конкурентоспроможні. Киньте виклик своїм друзям тут, на Poki, щоб побити ваші результати. Ви можете грати в Krunker.io на своєму ПК, планшеті та мобільному телефоні без завантаження.

Вебсайт: krunker.io

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