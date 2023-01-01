Paint Strike — це аркадна гра-стрілялка від Mosu Games. Використовуйте свій фарбувальний пістолет і стріляйте по місцевості, щоб пофарбувати її якомога більше у колір фарби вашої команди! Ви також можете стріляти у ворогів, щоб усунути їх за кілька секунд! Чи зможете ви виграти у всіх своїх іграх? Рух — WASDShot — клацання мишкою Paint Strike створено компанією Mosu Games. Ви можете грати в Paint Strike у своєму браузері чи на мобільному пристрої, не встановлюючи та не завантажуючи нічого безкоштовно на Poki.

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