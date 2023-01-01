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Hospital Stories: Doctor Rugby

Hospital Stories: Doctor Rugby

poki.com

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Hospital Stories: Doctor Rugby — це кумедна гра-симулятор, у якій ви стаєте хірургом і лікарем у цій серії міні-ігор, у яких вам доведеться мати справу з надзвичайно абсурдними медичними ситуаціями команди з регбі. Латайте рани, видаляйте предмети, лопайте прищики, наносите шрами сосисками (?) тощо. Чи зможете ви пройти всі рівні? Використовуйте мишу чи палець, щоб взаємодіяти з пацієнтом, або будь-який із медичних інструментів. Лікарняні історії: Доктор Регбі створено WeDoYouPlay. Грайте в інші ігри на Poki: Hospital Stories: Doctor Soccer, Nonogram, Words Emoji та Sugar Eyes. Ви можете грати в Hospital Stories: Doctor Rugby у своєму браузері чи на мобільному телефоні, не встановлюючи та не завантажуючи нічого безкоштовно на Poki.

Вебсайт: poki.com

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