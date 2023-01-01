Hospital Stories: Doctor Soccer — це кумедна гра-симулятор, у якій ви працюєте в лазареті футбольної команди та оперуєте членів своєї команди. Ви завжди хотіли бути божевільним лікарем? Тоді стрибай у цю гру та насолоджуйся кумедною серією міні-ігор, де тобі доведеться мати справу з надзвичайно важкими захворюваннями дивакуватої команди та їхніх близьких. Латайте рани, видаляйте предмети, лопайте прищики, наносите шрами сосисками (?) тощо. Чи зможете ви закінчити всі рівні? Клятва Гіппократа ще ніколи не була настільки порушена. Використовуйте мишу чи палець, щоб взаємодіяти з пацієнтом або будь-яким із медичних інструментів. Лікарняні історії: Доктор Футбол був створений WeDoYouPlay. Грайте в їхні інші творчі та розважальні ігри на Poki: hospital-Series-doctor-rugby, Nonogram, Words Emoji та Sugar Eyes. Ви можете грати в Hospital Stories: Doctor Soccer у своєму браузері чи на мобільному телефоні, не встановлюючи та не завантажуючи нічого безкоштовно на Poki.

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