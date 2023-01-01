Soccer Skills World Cup — це тривимірна спортивна гра, яка дозволяє вам грати у насичених діями футбольних турнірах на ходу. Грайте у стрімкі реалістичні онлайн-футбольні матчі проти комп’ютера або реальних людей і приведіть свою улюблену команду до перемоги! Обирайте збірну з футболу, проходьте раунди від чвертьфіналу та півфіналу до гранд-фіналу чемпіонату! Незалежно від того, назвете ви це футболом чи футболом, вам сподобається ця складна гра. Це поставить вас прямо в центр подій і продемонструє ваші найкращі навички. Просто проведіть пальцем миші в напрямку, у якому ви хочете рухатися. Коли ви відпустите, ви будете бити м'яч. Інтенсивність вашого опору впливатиме на швидкість вашого гравця, а також на силу ваших ударів. Чемпіонат світу з футбольних навичок дозволить виконувати вкидання, кутові удари, фоли та пенальті! Чи готові ви стати найвідомішою футбольною командою в світі? Проведіть пальцем миші в напрямку, у якому хочете рухатися. Коли ви відпустите, ви будете бити м'яч. Інтенсивність опору впливатиме на вашу швидкість і потужність. Кубок світу з футболу – це спортивна гра, створена Radical Play. Грайте в інші захоплюючі спортивні ігри на Poki: Soccer Skills Euro Cup і Soccer Skills Champions League. Так, усі ігри Soccer Skills мають режим для кількох гравців, у якому можна грати в матчі проти реальних людей. Ви можете грати в Soccer Skills World Cup безкоштовно на Poki.Soccer Skills У чемпіонат світу можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

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