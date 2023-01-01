Soccer FRVR - справжній виклик для любителів футболу. Жартуйте м'ячем у правильному напрямку, перемагайте воротаря і намагайтеся забити якомога більше голів у цій нескінченній серії пенальті!

Вебсайт: soccer.frvr.com

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