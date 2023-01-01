Розмістіть каміння ближче до центру будинку та наберіть якомога більше очок! Ви вправний бігуді? Чи можете ви підмітати як професіонал? Спробуйте цю безкоштовну та захоплюючу гру та побийте найкращий результат серед своїх друзів!

Вебсайт: curling.frvr.com

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