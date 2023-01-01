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Dot Rush

Dot Rush

poki.com

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Dot Rush — це гра на спритність, розроблена QKY Games. У цій грі ви берете під свій контроль червоні та сині кульки, що обертаються, і намагаєтесь об’єднати їх із собою м'ячі, що стріляють по них на повній швидкості. Перевірте свої рефлекси, обертаючи їх у потрібний момент, інакше ви втратите очки. Давай і спробуй побийте свій власний рекорд у цій дивовижній грі на майстерність. Dot Rush набагато веселіше, коли ви ділитеся грою з друзями та порівнюєте свої результати. Натисніть або торкніться екрана в потрібний момент, щоб перевернути кульки. Ви отримуєте очки, коли кульки одного кольору торкаються один одного. Коли протилежні кольори торкаються один одного, ви втрачаєте бали. Dot Rush створено QKY Games. Грайте в інші казуальні ігри на Poki: Bouncy Dunks, Power Light, Cannon Strike, Flipper Dunk, Hero Rescue, Avoid Dying, Fire Road, Кишеньковий хокей і неонова війна

Вебсайт: poki.com

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