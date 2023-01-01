Gold Train FRVR

Сядьте на поїзд до наступної станції та наповніть його всім золотом, яке тільки можете. Будьте обережні, на залізничних коліях багато небезпек! Ви досвідчений залізничник? Спробуйте цю безкоштовну та захоплюючу гру та побийте найкращий результат серед своїх друзів!

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